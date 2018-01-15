شرط الزمالك لرحيل "أشيمبونج"

ربط مسئولو نادي الزمالك رحيل أشيمبونج مهاجم القلعة البيضاء الحالي باستقدام مهاجم إفريقي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.





ورغم عدم حاجة إيهاب جلال لخدمات المهاجم في الفترة الحالية لكن الإدارة رفضت رحيله قبل التعاقد بشكل رسمي مع مهاجم جديد على غرار ما حدث في الجبهة اليمنى بعد فسخ التعاقد مع السوري علاء الشبلي بعد التعاقد بشكل رسمي مع حمدي النقاز.





واستقر مسئولو الزمالك على بقاء أشيمبونج مع الفريق بشكل طبيعي حال فشل استقدام أي مهاجم جديد.



