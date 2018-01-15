رئيس مجلس النواب يفوض هيئة المكتب في مناقشة طلبات عامة للنواب

وافق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على تفويض هيئة مكتب المجلس؛ لتحديد موعد مناقشة عدد من طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب.





وشملت طلبات المناقشة، طلب النائبة منى منير، وتسعة عشر عضواً عن سياسة الحكومة بشأن زيادة خطوط الطيران لدول قارة افريقيا والتسويق الجيد لشركة مصر للطيران وآخر بشأن سياسة الحكومة لإنشاء كيانات طبية دائمة فى افريقيا لدعم العلاقات المصرية الأفريقية، وطلب النائب فتحى محمد ندا وعشرين عضواً، وآخر بشأن سياسة الحكومة في ملف عودة الجماهير لحضور المنافسات الرياضية، وآخر عن سياسة الحكومة تجاه المشروعات القومية بمحافظة الغربية.





وتضمنت قائمة الطلبات أيضًا طلب النائب جمال كوش وعشرين عضواً عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء كبارى كبديل للمعديات على نهر النيل التى تعرض حياة المواطنين للخطر، وطلب النائبة شيرين فراج وأكثر من عشرين عضواً عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة القمامة لتلافى آثارها السلبية، وطلب النائب طارق سعيد حسانين، وعشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن حسن وجودة الخدمات التي تقدم للمرضى في المستشفيات الخاصة.