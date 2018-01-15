في ذكرى رحيله.. أبرز المحطات في حياة جابر الأحمد الصباح





تحل، اليوم الأحد، الذكرى الـ 12 لوفاة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، الحاكم الـ13 للكويت منذ التأسيس، والتي شهدت العديد من الإنجازات، فكان ان صاحب فكرة إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وطالب بأن تسقط فوائد الديون المستحقة على الدول الفقيرة وتخفيض هذه الديون على الدول الأشد فقرًا، وكان يهدف من هذا الأمر إلى تقريب الفجوة بين الأغنياء والفقراء أو الشمال والجنوب.









نشأته

ولد الشيخ جابر الأحمد الصباح في عام 1926، وهو الابن الثالث للشيخ أحمد الجابر الصباح، ووالدته هى الشيخة بيبي سالم المبارك الصباح، نشأ نشأة محافظة، تلقى تعليمه في كل من مدرسة المباركية ومدرسة الأحمدية، وفي تلك الفترة كان يخصص له والده مدرسين ليتعلم أصول اللغة العربية وآدابها، وأصول اللغة الإنجليزية وآدابها، وكان يجوب مع والده أنحاء العالم بأسره ليتعرف على أحوال شعوبه.





حياته السياسية

دخل الأمير جابر الأحمد الصباح في معترك العمل بداية سنة 1949، حيث عينه والده نائبًا في مدينة الأحمدي لمدة عشر سنوات، وفي 1959 عينه الشيخ عبد الله السالم الصباح في الأمور المالية للدولة الكويت، ومسئولًا في مكتب شئون النفط والإسكان، وكانت أول عملية كويتية أصدرها مجلس النقد في سنة 1961 كانت تحمل توقيعه.





وفي 1961 أصبح وزيرًا للمالية والصناعة في أول حكومة كويتية بعد الاستقلال برئاسة الأمير عبد الله السالم الصباح.





بعد وفاة والده الشيخ عبد الله السالم الصباح في عام 1965، تم تعيينه وليًا للعهد ورئيسًا لمجلس الوزراء، ثم أصبح حاكمًا عرفيًا في ظل حرب يونيو 1967 حتى عام 1968.









إعادة الحياة النيابية في الكويت

ومنذ أن تولى الشيخ جابر الأحمد، مقاليد الحكم عام 1977 في الكويت، ليكون الحاكم الـ13 للبلاد في عمر الدولة، تعدد الانجازات في عهده، ي عام 1979 دشن مشروع الغاز في منطقة الأحمدي، وفي عام 1980 أمر بإنشاء مرصد فلكي في الكويت، وتم الانتهاء منه في عام 1986 وسمي مرصد العجيري الفلكي تكريما للفلكي الكويتي صالح العجيري.





وقام بإعادة الحياة النيابية في الكويت في عام 1981 بعد أن أعيد تقسيم الدوائر الانتخابية من 10 دوائر إلى 25 دائرة انتخابية، وقد استمر مجلس الأمة الكويتي 1981 إلى عام 1985، وبعدها تمت انتخابات مجلس الأمة الكويتي لعام 1985، وفي يوم 3 يوليو 1986 تم حله وذلك بسبب المواجهات التي حدثت بين المجلس الحكومة،[42] وبعد الحل عطلت بعض مواد الدستور،وقد اعترض عدد من النواب الذي كانوا في المجلس على ذلك، وفي الفترة من العام 1989 وحتى 1990 نظمت ما عرف باجتماعات دواوين الأثنين، وهي اجتماعات كانت تضم 26 نائب من نواب مجلس الأمة الكويتي 1985 في دواوين مختلفة،وقد كان هدف هذه الدواوين الرجوع إلى دستور عام 1962 وإعادة الحياة النيابية مرة أخرى في الكويت.





إنجازاته

أقر العديد من المراسيم الأميرية لمعالجة مشاكله، ومنها مساعدة الأيتام ومجهولي الوالدين وإقرار منحة الزواج وبدل السكن ومساعدة الزوجة المتزوجة من غير الكويتي وإرسال الطلبة للدراسة على نفقته الخاصة وإرسال المرضى للعلاج على نفقته، كما طالب كثيرًا بعودة الأسرى الكويتيين بعد حرب الخليج الثانية.









الدور العربي

كان صاحب فكرة إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والذي أنشأ في 31 ديسمبر 1961، وكان أول رئيس مجلس إدارة له.





كما طالب بأن تسقط فوائد الديون المستحقة على الدول الفقيرة وتخفيض هذه الديون على الدول الأشد فقرًا، وكان يهدف من هذا الأمر إلى تقريب الفجوة بين الأغنياء والفقراء أو الشمال والجنوب.





غزو الكويت

عندما حدث الغزو العراقي للكويت أراد الشيخ سعد العبد الله الصباح المحافظة على الشرعية الكويتية المتمثلة في أمير البلاد، فذهب إلى قصر دسمان مقر إقامه الأمير وأصر عليه بأن يخرج من الكويت بالرغم من رغبه الأمير في البقاء مع شعبه، وأتاحت السياسة المتزنة التي كان يتبعها الشيخ جابر تعاطف أغلب دول العالم مع الكويت بعد الغزو العراقي في عام 1990، وحتى الاتحاد السوفيتي الذي كان يعد حليفا للعراق وكان مرتبطًا باتفاقية تعاون وصداقة معه، وتم عقد العديد من المؤتمرات منها مؤتمر القمة العربية الذي عقد في مصر في 10 أغسطس 1990.





كما أولى الشيخ جابر الأحمد أبناء الشهداء اهتمامًا كبيرًا فحرص على رعايتهم والاهتمام بهم، من خلال تأسيس مكتب الشهيد في 19 يونيو عام 1991، والذي تولى رعاية ذوي الشهداء في مجالات الحياة كافة، وكذلك الإفراج عن الأسرى الكويتيين في العراق.





محاولة اغتياله

في يوم 25 مايو 1985 تعرض لمحاولة اغتيال باءت بالفشل، عندما كان في طريقه للذهاب إلى مكتبه في قصر السيف، وكانت هذه المحاولة عن طريق سيارة مفخخة، وقتل في تلك العملية اثنين من مرافقيه.









رحيله