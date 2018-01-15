"السيسي" لـ الوزراء: "لو هتمشوا في مسارات إصلاح تقليدية مش هتخلصوا"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تستغرق وقتا طويلا في إعادة تأهيل المصانع المصرية، مخاطبا الوزراء: "لو هتمشوا في مسارات إصلاح تقليدية.. مش هتخلصوا".





وأضاف "السيسي"، خلال فعاليات افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالوجه البحري والدلتا من مدينة السادات، اليوم الإثنين، "لو استسلمنا للبيروقراطية، والقيود مش هنتحرك، وهنفضل قاعدين".



