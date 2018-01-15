قافلة طبية مجانية لذوي القدرات الخاصة في مدينة السلام

وقالت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة، إن القافلة تُنفذ بتعليمات من الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، ضمن توجيهاته لرعاية ذوي القدرات الخاصة، موضحة أنها فئة مهمة من الشعب المصري، وتهتم الوزارة بحقوقها في الحصول على الرعاية الصحية الكاملة.





وأضافت أن القافلة تشمل تخصصات الباطنة، والأطفال، والمخ والأعصاب، والأمراض النفسية، والجلدية، والأسنان، والرمد، والقلب، وتحاليل الدم، فضلًا عن توفير صيدلة بها مجموعة متنوعة من الأدوية، وتواجد فريق طبي من الأطباء والممرضين المتميزين للمشاركة بالقافلة.





وأوضحت أن القافلة، تستمر على مدار اليوم وغدًا، وتم اختيار الجمعية التي تشاركهم في تنظيمها، نظرًا لدورها المتميز في رعاية ذوي القدرات الخاصة.

بدأت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، تنفيذ قافلة طبية لذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع جمعية أصدقاء الغد المشرق في مدينة السلام بالقاهرة، في مقر "الجمعية".