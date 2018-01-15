أستراليا المفتوحة.. الأرجنتيني ديلبونيس يودع البطولة

تلقى الأرجنتيني فيدريكو ديلبونيس الهزيمة الثالثة له على التوالي في 2018، حيث خرج من منافسات الدور الأول ببطولة أستراليا المفتوحة التي انطلقت اليوم الإثنين، بعدما تغلب عليه غيلس مولر لاعب لوكسمبورغ 7-5 و6-4 و6-3.





وأبدى ديلبونيس تمسكاً بالهدوء رغم الهزيمة المبكرة، قائلاً: "لا يفترض بي أن أصاب بالجنون، فالعام لا يزال في بدايته"، مؤكداً أنه سيكثف محاولاته من أجل استعادة توازنه في الفترة المقبلة.





وجاءت الهزيمة في مباراة اليوم بعد خسارة ديلبونيس في الدور الأول لكل من بطولتي بريزبين وسيدني خلال يناير الجاري.





وقال ديلبونيس إن الفرصة لا تزال متاحة أمامه لتحسين مستواه، وأوضح: "العام طويل للغاية، بالتأكيد لم تكن هذه البداية التي أرجوها، لكن يجب تقبل لأمر والتفكير فيما هو مقبل".





وسيحول ديلبونيس أنظاره بذلك إلى مشاركته المقبلة في بطولة بوينس آيرس الأرجنتينية، المقررة في فبراير.





ونجح الأرجنتيني الآخر دييغو شوارتزمان في تجاوز الدور الأول بالبطولة، حيث تغلب اليوم على الصربي دوسان لاغوفيتش 2-6 و6-3 و5-7 و6-4 و11-9.