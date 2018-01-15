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"صيادلة الإسكندرية" تشارك في قافلة "سيوة الطبية" لعلاج غير القادرين (صور)

الإثنين 15/يناير/2018 - 12:12 م
صيادلة الإسكندرية تشارك في قافلة سيوة الطبية لعلاج غير القادرين (صور)
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محمد رجب - دينا حسن
 
شاركت نقابة الصيادلة بمحافظة الإسكندرية، في القافلة الطبية لمحافظة مطروح، وقرية الجارة وواحة سيوة، وذلك بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، لتفديم خدمات طبية مجانية لغير القادرين، حيث ضمت القافلة أساتذة وأطباء وصيدلة.

وقال الدكتور محمد أُنسي الشافعي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، إن القافلة شملت أكثر من 1000 كشف وروشتة مجانية و92 عملية جراحية، وذلك في تخصصات "الأطفال، الرمد، النساء، الأنف، الأذن، العظام"، كما تم توزيع 198 نظارة طبية مجانية، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الخيرية منها توزيع ملابس ومنتجات غذائية وفرش أحد المساجد، وإعانات مادية وتسديد ديون الغارمين.
"صيادلة الإسكندرية" تشارك في قافلة "سيوة الطبية" لعلاج غير القادرين (صور)
"صيادلة الإسكندرية" تشارك في قافلة "سيوة الطبية" لعلاج غير القادرين (صور)
"صيادلة الإسكندرية" تشارك في قافلة "سيوة الطبية" لعلاج غير القادرين (صور)
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