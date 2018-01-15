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"الجندي": تكليفي بـ"التنمية المحلية" بسبب العاملين في "التعبئة والإحصاء"

الإثنين 15/يناير/2018 - 12:10 م
الجندي: تكليفي بـالتنمية المحلية بسبب العاملين في التعبئة والإحصاء
اللواء أبو بكر الجندي - أرشيفية
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ياسمين مبروك
 
قال اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية الجديد، إن تكليفه بالوزارة، شرف كبير سببه العاملون بجهاز التعبئة العامة والإحصاء، الذي كان يرأسه قبل توليه الوزارة.

وأضاف "الجندي، خلال حفل تكريمه بجهاز الإحصاء عقب تعيينه وزيرا للتنمية المحلية، أن الجهاز وصل إلى مكانة يعتز بها ويتمنى أن يواصل العاملون به السير على نفس الوتيرة من النجاح.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه طلب من الحكومة أن يتوقف عمله رئيسا لجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عند تعداد 2013، لكن ذلك لم يلقَ صدى لدى القيادة السياسية، متابعا: "لم أكن أتوقع أبدا أن استمر في الجهاز ما يقارب من 13 عاما".

وأكد "الجندي"، أن المحافظين بذلوا جهودا كبيرة لمساعدة جهاز الإحصاء في التعداد السكاني لعام 2017، والذي تم إعلان نتائجه خلال الأسابيع الماضية.

المزيد عن: وزير التنمية المحلية جهاز التعبئة والإحصاء التنمية المحلية التعبئة والإحصاء أبو بكر الجندي
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