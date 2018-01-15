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محافظ القليوبية يبحث مع أساتذة الجامعة دراسة تطوير الخصوص (صور)

الإثنين 15/يناير/2018 - 12:07 م
محافظ القليوبية يبحث مع أساتذة الجامعة دراسة تطوير الخصوص (صور)
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محمد نبيل
 
عقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية إجتماعا لبحث ودراسة تطوير مدينة الخصوص بالقليوبية تطويرا شاملا وبشكل علمي مخطط ومدروس جيدا بحضور الدكتور كريم سمير رشوان مدير مركز الدراسات بكلية هندسة شبرا والاستشاري بجامعة بنها والدكتور سعيد حسانين السيد بكلية هندسة شبرا والاستشاري بجامعة بنها والدكتور محمد أحمد سليم والدكتور إبراهيم حسن إبراهيم بكلية هندسة شبرا جامعة بنها، وبحضور كل من مديري التخطيط العمراني والشئون الهندسية ووحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

واتفق المشاركين في الاجتماع على البدء في عمل 3 خطوات عملية لتطوير المدينة بطريقة علمية واحترافية تتناسب مع متطلبات التنمية التي يحتاج إليها مواطني المدينة وهي تحديث الصور الفضائية الخاصة بالمدينة وتعديلات المخطط الاستراتيجي قبل إعتماده وعمل المخطط التفصيلي للمدينة
محافظ القليوبية يبحث مع أساتذة الجامعة دراسة تطوير الخصوص (صور)
محافظ القليوبية يبحث مع أساتذة الجامعة دراسة تطوير الخصوص (صور)
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