إحالة أطباء 5 وحدات صحية للتحقيق في دمياط



وبالمرور على الوحدة الصحية بكفر الشناوى تبين عدم وجود طبيب بشرى بها منذ شهرين، وعدم وجود طبيب بشرى ثلاث أيام فى الأسبوع بالوحدات الصحية بقريتى كفر العرب والناصرية كما تبين غياب ٢ من أطباء عيادة الأسنان و٢ من الصيادلة بالوحدة الصحية بقرية أبو عدوى.



وبالمرور على الوحدة الصحية بقريتى أم الرزق والوسطانى تبين عدم قيام مسئولى سجلات الحضور والانصراف بالوحدة بالشطب على الأطباء الغائبين حتى وجود لجنة التفتيش وكذا وجود عجز فى بعض أصناف الأدوية بالوحدتين.



وبالعرض على المحافظ، وجه تعليماته لمديرية الشؤون الصحية بالتحقيق مع المخالفين وسد عجز الوحدات من أطباء بشريين.

تحركت لجنة من إدارة التفتيش المالى والادارى بالديوان العام لمحافظة دمياط، للمرور على الوحدات الصحية للوقوف على الانضباط الإدارى للعاملين بها وعمل جرد بصيدليات الوحدات الصحية بنطاق المحافظة.