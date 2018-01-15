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"قومي المرأة" يحررن توكيلات لترشح "السيسي" لفترة رئاسية جديدة في الشرقية (صور)

الإثنين 15/يناير/2018 - 12:04 م
قومي المرأة يحررن توكيلات لترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة في الشرقية (صور)
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إسلام عبدالخالق وسمر السيد
 
قامت عضوات فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، بتوثيق عددا من التوكيلات لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، بمكتب الشهر العقاري بمحكمة الزقازيق الإبتدائية.

وقالت المهندسة سامية عسل، مقرر فرع المجلس بالشرقية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعاد الأمن والأمان للمصريين، وأصبحت السيدات تسير في الشوارع في أي وقت وهي أمنة علي نفسها، فضلًا عن المشروعات القومية التي تم إنشاؤها مؤخرًا في عهده مثل تفريعة قناة السويس، ومشروعات الاستزراع السمكي، بالاضافة لمشروعات الطرق والكباري الضخمة، التي حدت بالفعل من تكرار الحوادث، وتحقيق سيولة مرورية، وغيرها من المشروعات العملاقة لتطوير العشوائيات.

وأضافت الدكتورة هدى درويش، أستاذ الأديان المقارنة بمعهد الدرسات الأسيوية بالزقازيق، ونائب فرع المجلس القومي للمرأة، أنه لا يوجد بديل للرئيس السيسي، مشيرة لضرورة بقائه لكي يكمل ما قام به من إصلاحات وتطوير، فضلا عن المشروعات العملاقمة ووضع مصر خارجيا الذي أصبح مشرف.
"قومي المرأة" يحررن توكيلات لترشح "السيسي" لفترة رئاسية جديدة في الشرقية (صور)
"قومي المرأة" يحررن توكيلات لترشح "السيسي" لفترة رئاسية جديدة في الشرقية (صور)
"قومي المرأة" يحررن توكيلات لترشح "السيسي" لفترة رئاسية جديدة في الشرقية (صور)
"قومي المرأة" يحررن توكيلات لترشح "السيسي" لفترة رئاسية جديدة في الشرقية (صور)
"قومي المرأة" يحررن توكيلات لترشح "السيسي" لفترة رئاسية جديدة في الشرقية (صور)
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