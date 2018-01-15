زي النهاردة بتاريخ 15-1-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 15-1-2018





أحـــــــداث





910 - إعلان قيام الدولة الفاطمية في المغرب بعد نجاح أبي عبد الله الشيعي في دعوته وجذب الأعوان والأنصار لها وقيامه بمبايعة عبيد الله المهدي بالخلافة.





1559 - تتويج إليزابيث الأولى ملكة على إنجلترا في دير وستمنستر بلندن.





1759 - افتتاح المتحف البريطاني.





1854 - الجيش الروسي يتعرض لهزيمة قاسية في "معركة جاتانا" في رومانيا من الجيش العثماني، وأدت المعركة إلى فشل الروس في طرد العثمانيين من رومانيا.





1892 - جيمس نايسميث يصدر كتاب قواعد كرة السلة.





1919 - تأسيس نادي الترجي الرياضي التونسي.





1922 - الإعلان عن قيام جمهورية أيرلندا.





1934 - زلزال في بيهار بالهند ونيبال بقوة 8.4 على مقياس ريختر يؤدي إلى وفاة 10700 شخص.





1944 - اللجنة الإستشارية الأوروبية والمكونة من ممثلي قوات الحلفاء تقرر تقسيم ألمانيا.





1966 - انقلاب عسكري في نيجيريا قتل خلاله رئيس الوزراء أبو بكر باليوا، وتنصيب الجنرال جونسون أيرونسي رئيسًا للبلاد.





1970 - معمر القذافي يتولى رئاسة الوزراء في ليبيا.





1971 - الاحتفال بمصر بمناسبة إتمام بناء السد العالي.





1975 - البرتغال توقع معاهدة استقلال أنغولا.





1985 - عودة البرازيل للحكم المدني بعد 21 عام من الحكم العسكري.





1990 - إندلاع الحرب الأهلية بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان السوفييتيتين.





2001 - بداية عمل الموسوعة المفتوحة ويكيبيديا.





2006 - مجلس الوزراء الكويتي ينادي ولي العهد الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح أميرًا لدولة الكويت بعد وفاة الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح.





2007 - تنفيذ حكم الإعدام في عواد البندر وبرزان التكريتي وذلك بعد إدانتهم بجرائم حرب.





2009 - طائرة إسرائيلية تغير على منزل القيادي في حركة حماس سعيد صيام وتغتاله مع كل من كان معه.





2011 - رئيس مجلس النواب التونسي فؤاد المبزع يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا مؤقتًا للجمهورية خلفًا للرئيس زين العابدين بن علي.





2014 - بدء ترحيل الآلاف من السلفيين من دماج شمال اليمن مع بدء تنفيذ اتفاق وُقع عليه لإنهاء حصار دماج.





2015 - انطلاق منافسات بطولة العالم لكرة اليد للرجال المُقامة في الدوحة.





2016 - دُخول الاتفاق النووي المُوقَّع بين طهران والدُول الكُبرى حيِّز التنفيذ ليبدأ بالتبعية رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران.





2016 - مقتل 23 شخصا على الأقل في هجوم مسلحين ينتمون إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على فندق في بوركينا فاسو.





مــــــواليـــــــد





1622 - موليير، مؤلف مسرحي فرنسي.





1791 - فرانتس جريلبارتسر، كاتب نمساوي.





1850 - ميهاي إمينسكو، شاعر روماني.





1863 - فيلهلم ماركس، مستشار ألمانيا.





1866 - لارس أولف ناثان سود بريلوم، رجل دين سويدي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1930.





1876 - عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.





1895 - أرتوري فيرتانن، عالم كيمياء فنلندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1945.





1902 - سعود بن عبد العزيز آل سعود، ملك سعودي.





1902 - ناظم حكمت، شاعر تركي.





1918 - جمال عبد الناصر، رئيس مصري.





1918 - جواو فيغيريدو، سياسي برازيلي.





1929 - شفيق جلال، مغني مصري.





1929 - عليه عبد المنعم، ممثلة مصرية.





1929 - مارتن لوثر كينغ، ناشط اميركي اسود في مجال الحقوق المدنية، حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1964.





1930 - محمد عبد الحليم أبو غزالة، وزير دفاع مصري.





1937 - سمير غانم، ممثل مصري.





1946 - هيفاء واصف، ممثلة سورية.





1950 - آصف شوكت، سياسي سوري.





1950 - ماريوس تريسور، لاعب كرة قدم فرنسي.





1955 - فارس بويز، سياسي لبناني.





1958 - بوريس تاديتش، رئيس صربيا.





1958 - كارلوس مانويل، لاعب كرة قدم برتغالي.





1958 - خالد الإسلامبولي، قاتل الرئيس المصري محمد أنور السادات.





1958 - أحمد محمد البسيوني موسى، أستاذ جامعي، ووكيل المعهد العالي للخدمة الإجتماعية بالمنصورة.





1962 - زهرة الخرجي، ممثلة كويتية.





1971 - أحمد وفيق، ممثل مصري.





1972 - ناصر محمد، ممثل قطري.





1973 - محمد الخوجلي، حارس مرمى كرة قدم سعودي.





1973 - عصام الحضري، حارس مرمى كرة قدم مصري.





1975 - ماري بيرس، لاعبة كرة مضرب فرنسية.





1979 - منتظر الزيدي، صحافي عراقي.





1979 - مارتن بتروف، لاعب كرة قدم بلغاري.





1980 - أحمد الجندي، مخرج مصري.





1981 - أحمد شعيب، ممثل سعودي.





1981 - الحجي ضيوف، لاعب كرة قدم سنغالي.





1982 - نورهان، ممثلة مصرية.





1982 - نيل نيتين موكيش، ممثل هندي.





1983 - جيرمان بينانت، لاعب كرة قدم إنجليزي.





1983 - هوغو فيانا، لاعب كرة قدم.





1984- تسوباسا يوناغا، ممثل أداء صوتي ياباني.





1985 - منى هلا، ممثلة مصرية.





1985 - رينيه أدلر، لاعب كرة قدم ألماني.





1986 - سعيد فتاح، لاعب كرة قدم مغربي.





1987 - آرون كلافام، لاعب كرة قدم نيوزيلندي.





1987 - ديفيد نايت، لاعب كرة قدم إنجليزي.





1987 - أمل محمد، ممثلة إماراتية.





1988 - هالة الصباغ، مغنية سورية.





1994 - عمر خريبين، لاعب كرة قدم سوري.





1994 - إيريك داير، لاعب كرة قدم إنجليزي.





وفيــــــــات





1595 - مراد الثالث، سلطان عثماني.





1911 - عمر باشا المحمد،عضو مجلس إدارة متصرفية ولاية طرابلس الشام.





1946 - عبد الحسين هوشمند راد، كاتب مقالات وسيرة إيراني.





1950 - علي مصطفى مشرفة، عالم فيزياء ورياضيات مصري.





1957 - علي الكسار، ممثل مصري.





1969 - محمد عبد القدوس، ممثل مصري.





1980 - علي يحيى معمر، من أعلام المذهب الإباضي في ليبيا.





1988 - شون ماكبرايد، سياسي أيرلندي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1974.





2004 - معروف الدواليبي، رئيس وزراء سوري.





2006 - جابر الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت الثالث عشر.





2007 - برزان إبراهيم التكريتي، مدير الاستخبارات في العراق بعهد صدام حسين وأخيه الغير شقيق.





2007 - عواد البندر، رئيس المحكمة الثورية في العراق بعهد صدام حسين.





2008 - يونان لبيب رزق، مؤرخ مصري.





2009 - سعيد صيام، القيادي في حركة حماس.





2010 - مارشال نيرنبرغ، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1968.





2011 - محمد الثبيتي، شاعر سعودي.





2011 - نات لافتهوس، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.





2012 - مانويل فراغا، سياسي إسباني.





أعيــــــاد ومنــــــاسبـــــــات





يوم ويكيبيديا.





يوم مارتن لوثر كينغ في الولايات المتحدة.





يوم الأبجدية الكورية في كوريا الشمالية.