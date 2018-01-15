زي النهاردة بتاريخ 15-1-2018
الإثنين 15/يناير/2018 - 12:00 ص
حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 15-1-2018
أحـــــــداث
910 - إعلان قيام الدولة الفاطمية في المغرب بعد نجاح أبي عبد الله الشيعي في دعوته وجذب الأعوان والأنصار لها وقيامه بمبايعة عبيد الله المهدي بالخلافة.
1559 - تتويج إليزابيث الأولى ملكة على إنجلترا في دير وستمنستر بلندن.
1759 - افتتاح المتحف البريطاني.
1854 - الجيش الروسي يتعرض لهزيمة قاسية في "معركة جاتانا" في رومانيا من الجيش العثماني، وأدت المعركة إلى فشل الروس في طرد العثمانيين من رومانيا.
1892 - جيمس نايسميث يصدر كتاب قواعد كرة السلة.
1919 - تأسيس نادي الترجي الرياضي التونسي.
1922 - الإعلان عن قيام جمهورية أيرلندا.
1934 - زلزال في بيهار بالهند ونيبال بقوة 8.4 على مقياس ريختر يؤدي إلى وفاة 10700 شخص.
1944 - اللجنة الإستشارية الأوروبية والمكونة من ممثلي قوات الحلفاء تقرر تقسيم ألمانيا.
1966 - انقلاب عسكري في نيجيريا قتل خلاله رئيس الوزراء أبو بكر باليوا، وتنصيب الجنرال جونسون أيرونسي رئيسًا للبلاد.
1970 - معمر القذافي يتولى رئاسة الوزراء في ليبيا.
1971 - الاحتفال بمصر بمناسبة إتمام بناء السد العالي.
1975 - البرتغال توقع معاهدة استقلال أنغولا.
1985 - عودة البرازيل للحكم المدني بعد 21 عام من الحكم العسكري.
1990 - إندلاع الحرب الأهلية بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان السوفييتيتين.
2001 - بداية عمل الموسوعة المفتوحة ويكيبيديا.
2006 - مجلس الوزراء الكويتي ينادي ولي العهد الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح أميرًا لدولة الكويت بعد وفاة الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح.
2007 - تنفيذ حكم الإعدام في عواد البندر وبرزان التكريتي وذلك بعد إدانتهم بجرائم حرب.
2009 - طائرة إسرائيلية تغير على منزل القيادي في حركة حماس سعيد صيام وتغتاله مع كل من كان معه.
2011 - رئيس مجلس النواب التونسي فؤاد المبزع يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا مؤقتًا للجمهورية خلفًا للرئيس زين العابدين بن علي.
2014 - بدء ترحيل الآلاف من السلفيين من دماج شمال اليمن مع بدء تنفيذ اتفاق وُقع عليه لإنهاء حصار دماج.
2015 - انطلاق منافسات بطولة العالم لكرة اليد للرجال المُقامة في الدوحة.
2016 - دُخول الاتفاق النووي المُوقَّع بين طهران والدُول الكُبرى حيِّز التنفيذ ليبدأ بالتبعية رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران.
2016 - مقتل 23 شخصا على الأقل في هجوم مسلحين ينتمون إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على فندق في بوركينا فاسو.
مــــــواليـــــــد
1622 - موليير، مؤلف مسرحي فرنسي.
1791 - فرانتس جريلبارتسر، كاتب نمساوي.
1850 - ميهاي إمينسكو، شاعر روماني.
1863 - فيلهلم ماركس، مستشار ألمانيا.
1866 - لارس أولف ناثان سود بريلوم، رجل دين سويدي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1930.
1876 - عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.
1895 - أرتوري فيرتانن، عالم كيمياء فنلندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1945.
1902 - سعود بن عبد العزيز آل سعود، ملك سعودي.
1902 - ناظم حكمت، شاعر تركي.
1918 - جمال عبد الناصر، رئيس مصري.
1918 - جواو فيغيريدو، سياسي برازيلي.
1929 - شفيق جلال، مغني مصري.
1929 - عليه عبد المنعم، ممثلة مصرية.
1929 - مارتن لوثر كينغ، ناشط اميركي اسود في مجال الحقوق المدنية، حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1964.
1930 - محمد عبد الحليم أبو غزالة، وزير دفاع مصري.
1937 - سمير غانم، ممثل مصري.
1946 - هيفاء واصف، ممثلة سورية.
1950 - آصف شوكت، سياسي سوري.
1950 - ماريوس تريسور، لاعب كرة قدم فرنسي.
1955 - فارس بويز، سياسي لبناني.
1958 - بوريس تاديتش، رئيس صربيا.
1958 - كارلوس مانويل، لاعب كرة قدم برتغالي.
1958 - خالد الإسلامبولي، قاتل الرئيس المصري محمد أنور السادات.
1958 - أحمد محمد البسيوني موسى، أستاذ جامعي، ووكيل المعهد العالي للخدمة الإجتماعية بالمنصورة.
1962 - زهرة الخرجي، ممثلة كويتية.
1971 - أحمد وفيق، ممثل مصري.
1972 - ناصر محمد، ممثل قطري.
1973 - محمد الخوجلي، حارس مرمى كرة قدم سعودي.
1973 - عصام الحضري، حارس مرمى كرة قدم مصري.
1975 - ماري بيرس، لاعبة كرة مضرب فرنسية.
1979 - منتظر الزيدي، صحافي عراقي.
1979 - مارتن بتروف، لاعب كرة قدم بلغاري.
1980 - أحمد الجندي، مخرج مصري.
1981 - أحمد شعيب، ممثل سعودي.
1981 - الحجي ضيوف، لاعب كرة قدم سنغالي.
1982 - نورهان، ممثلة مصرية.
1982 - نيل نيتين موكيش، ممثل هندي.
1983 - جيرمان بينانت، لاعب كرة قدم إنجليزي.
1983 - هوغو فيانا، لاعب كرة قدم.
1984- تسوباسا يوناغا، ممثل أداء صوتي ياباني.
1985 - منى هلا، ممثلة مصرية.
1985 - رينيه أدلر، لاعب كرة قدم ألماني.
1986 - سعيد فتاح، لاعب كرة قدم مغربي.
1987 - آرون كلافام، لاعب كرة قدم نيوزيلندي.
1987 - ديفيد نايت، لاعب كرة قدم إنجليزي.
1987 - أمل محمد، ممثلة إماراتية.
1988 - هالة الصباغ، مغنية سورية.
1994 - عمر خريبين، لاعب كرة قدم سوري.
1994 - إيريك داير، لاعب كرة قدم إنجليزي.
وفيــــــــات
1595 - مراد الثالث، سلطان عثماني.
1911 - عمر باشا المحمد،عضو مجلس إدارة متصرفية ولاية طرابلس الشام.
1946 - عبد الحسين هوشمند راد، كاتب مقالات وسيرة إيراني.
1950 - علي مصطفى مشرفة، عالم فيزياء ورياضيات مصري.
1957 - علي الكسار، ممثل مصري.
1969 - محمد عبد القدوس، ممثل مصري.
1980 - علي يحيى معمر، من أعلام المذهب الإباضي في ليبيا.
1988 - شون ماكبرايد، سياسي أيرلندي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1974.
2004 - معروف الدواليبي، رئيس وزراء سوري.
2006 - جابر الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت الثالث عشر.
2007 - برزان إبراهيم التكريتي، مدير الاستخبارات في العراق بعهد صدام حسين وأخيه الغير شقيق.
2007 - عواد البندر، رئيس المحكمة الثورية في العراق بعهد صدام حسين.
2008 - يونان لبيب رزق، مؤرخ مصري.
2009 - سعيد صيام، القيادي في حركة حماس.
2010 - مارشال نيرنبرغ، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1968.
2011 - محمد الثبيتي، شاعر سعودي.
2011 - نات لافتهوس، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.
2012 - مانويل فراغا، سياسي إسباني.
أعيــــــاد ومنــــــاسبـــــــات
يوم ويكيبيديا.
يوم مارتن لوثر كينغ في الولايات المتحدة.
يوم الأبجدية الكورية في كوريا الشمالية.