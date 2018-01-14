اهتمام إعلامي وإشادة بمهرجان "إنتي أحلي"

تقيم شركة أم جى ميديا لمالكها الإعلامى محمد موسى مهرجان "انتى احلى" فى دورته الاولى، يوم الأربعاء الموافق 17 يناير الجاري، ومن المقرر أن يشهد المهرجان حضور مجموعة كبيرة من "اﻹعلاميين" من جميع أنحاء الوطن العربى.

وجاء علي رأس هؤﻻء اﻹعلاميين، هانى بكرى وباسم خليفة وجينا فتحى وميار الببلاوى ولميس الباشوتى وعلا شوشة ودنيا محمود وشروق عادل والهام رزق وهشام عيسي وسحر شعراوي وهاني الهواري وعبير الشيخ واحمد مرعي .

ويؤكد كل هؤﻻء اﻻعلاميين ذوي المكانة والقيمة الكبيرة علي دورهم البارز فى النهوض بالوطن العربى، وحرصهم علي حضور المهرجان لكي يرسلوا رساله لكل جمهورهم انهم اجتمعوا جميعاً لهدف واحد، وهو أن يوجهوا رسالة للعالم العربى أجمع بأن مصر هى بلد الجمال والأمن واﻷمان وان مصر لا تزال بلد السياحة العربية الأولى.