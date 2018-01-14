قصة 366 هدفاً لميسي مع برشلونة في الليجا

اقتنص فريق برشلونة فوزاً ثميناً من ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدفين في ملعب الأنويتا باللقاء الذي جمع بينهم بالجولة التاسعة عشر من الدوري.

ونجح ميسي في رفع رصيده التهديفي لـ366 هدفاً مع برشلونة في بطولة الدوري بعد هدفه اليوم في شباك ريال سوسيداد باللقاء ليصبح الأفضلل في تاريخ الدوريات الأوروبية بعد تخطي رقم الألماني جيرد مولر السابق المسجل بـ365 هدفا.





نشر موقع بليتشر ريبورت إحصائية عن الأهداف التي سجلها ميسي الـ366 مع برشلونة في بطولة الدوري وجاءت كالتالي:





سجل ميسي 288 هدف بقدمه اليسري

سجل ميسي 64 هدف بقدمه اليمني

سجل ميسي 13 هدف بالرأس

سجل ميسي هدف وحيد بيده اليمني