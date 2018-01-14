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تكريم عمر خيرت بحضور نجوم الفن والمجتمع بحفل "الجمهورية" (صور)

الأحد 14/يناير/2018 - 11:50 م
تكريم عمر خيرت بحضور نجوم الفن والمجتمع بحفل الجمهورية (صور)
عمر خيرت
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محمد لطفي
 
كُرم الموسيقار عمر خيرت، بحفل جريدة الجمهورية بإحدى الفنادق الكبري بالقاهرة نظرا لاعماله المتميزة.

وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع منهم حازم إمام، أحمد جمال، مدحت صالح، ريهام عبد الحكيم؛ وعدد آخر وكبير من نجوم المجتمع.
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