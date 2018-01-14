قطار الحرمين في رحلات أسبوعية على خط التجربة





رت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، رحلات تجريبية أمس السبت لقطار الحرمين (كامل المسار) ، بين المدينة المنورة ومكة المكرمة ذهابا ً وإيابا في نهاية كل أسبوع استعدادا للتشغيل التجاري قريبا.





ً وأوضح المدير العام لمشروع قطار الحرمين السريع المهندس محمد فدا، أن الرحلة انطلقت في التاسعة صباحا باتجاه مكة المكرمة ومن ثم العودة إلى محطة المدينة المنورة مساء، لافتا إلى أن البرنامج سيستمر نهاية كل أسبوع، وذلك لقياس الملاحظات والآراء، وسيتم توجيه الدعوات للجهات ذات العلاقة بالمشروع للمشاركة والوجود في رحلات القطار ، مشيرا ً إلى أن ذلك يأتي للتأكد من البرنامج التجريبي استعدادا للتشغيل التجاري الذي سيعلن عنه بمشيئة الله تعالى بعد الأسبوعية لكامل المسار البالغ طوله 450 كيلو مترً التأكد من الجاهزية الكاملة للتشغيل.





ً وبين أنه انطلاقا من مبدأ التعاون المستمر بين الإدارات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والتأكيد على التواصل مع الجهات ذات العلاقة بمشروع قطار الحرمين السريع، تمت دعوة الأجهزة الأمنية بالمدينة المنورة للمشاركة في الرحلة التجريبية للقطار.



