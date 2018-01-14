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وزيرة التضامن: نُجري تحليل مخدرات للعاملين في كافة جهات الدولة

الأحد 14/يناير/2018 - 11:50 م
وزيرة التضامن: نُجري تحليل مخدرات للعاملين في كافة جهات الدولة
الدكتورة غادة والي
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رقية جمال
 
قالت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تُجري تحليل مخدرات للعاملين في كافة جهات الدولة ووصل الأمر لعمال المدارس خشية التعرض بأى ضرر لأطفال المدارس تحت تأثير المخدر.

وقالت "والي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "العاصمة"، عبر فضائية "العاصمة"، مع الإعلامي تامر عبدالمنعم، إنه في حال الشك في سائق أنه يتعاطي مخدرات الاتصال على رقم 16023.

وأضافت، أن من يتعاطى مخدرات عليه إبلاغنا للتقدم للعلاج، متابعة: "لو كنت شاكك في سلوك أو تصرفات ابنك أو أردت الإبلاغ عن تاجر مخدرات تحدث للرقم 16023".
المزيد عن: تحليل مخدرات المدارس العاملين الدولة التضامن الاجتماعي الاتصال
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