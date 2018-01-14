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تكريم أحمد جمال في حفل الجمهورية بحضور نجوم الفن والمجتمع

الأحد 14/يناير/2018 - 11:43 م
تكريم أحمد جمال في حفل الجمهورية بحضور نجوم الفن والمجتمع
أحمد جمال
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محمد لطفي
 
كُرم النجم الشاب أحمد جمال، وذلك خلال حفل الجمهورية المقام بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحضر عدد كبير من نجوم الفن والسياسة بالاضافة الي فقرات غنائية لريهام عبد الحكيم ومدحت صالح.
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