تكريم أحمد جمال في حفل الجمهورية بحضور نجوم الفن والمجتمع
الأحد 14/يناير/2018 - 11:43 م
محمد لطفي
كُرم النجم الشاب أحمد جمال، وذلك خلال حفل الجمهورية المقام بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وحضر عدد كبير من نجوم الفن والسياسة بالاضافة الي فقرات غنائية لريهام عبد الحكيم ومدحت صالح.
وحضر عدد كبير من نجوم الفن والسياسة بالاضافة الي فقرات غنائية لريهام عبد الحكيم ومدحت صالح.
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