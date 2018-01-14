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ميسي يكسر رقم الأسطورة مولر في ليلة فك عقدة الأنويتا

الأحد 14/يناير/2018 - 11:45 م
ميسي يكسر رقم الأسطورة مولر في ليلة فك عقدة الأنويتا
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الفجر الرياضي
 

كسرالأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني رقم الأسطورة الألماني جيرد مولر على المستوي التهديفي بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبري.


ونجح ميسي في رفع رصيده التهديفي لـ366 هدفاً مع برشلونة في بطولة الدوري بعد هدفه اليوم في شباك ريال سوسيداد باللقاء الذي انتهي 4-2 لصالح البرسا.


وأصبح ميسي أفضل هداف في تاريخ الدوريات الأوروبية برصيد 366 هدفاً بعد تخطي رقم الألماني جيرد مولر السابق المسجل بـ365 هدفا.

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