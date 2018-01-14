أهم أخبار قطر اليوم الأحد 14/1/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار القطرية اليوم الأحد الموافق 14-1- 2018، ونبدأ بآخر أخبار قطر اليوم، تسلم رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رسالة خطية من رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.