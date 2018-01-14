أهم أخبار قطر اليوم الأحد 14/1/2018
الأحد 14/يناير/2018 - 11:44 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار القطرية اليوم الأحد الموافق 14-1- 2018، ونبدأ بآخر أخبار قطر اليوم، تسلم رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رسالة خطية من رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.
وزير الداخلية القطرى يتسلم رسالة خطية من رئيس مجلس الوزراء الكويتى
وزير الداخلية القطرى يتسلم رسالة خطية من رئيس مجلس الوزراء الكويتى
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