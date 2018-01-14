ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أهم أخبار قطر اليوم الأحد 14/1/2018

الأحد 14/يناير/2018 - 11:44 م
أهم أخبار قطر اليوم الأحد 14/1/2018
طباعة
الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار القطرية اليوم الأحد الموافق 14-1- 2018، ونبدأ بآخر أخبار قطر اليوم، تسلم رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رسالة خطية من رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

وزير الداخلية القطرى يتسلم رسالة خطية من رئيس مجلس الوزراء الكويتى
المزيد عن: هيئة تدويل الحرمين ماليزيا قطر اليوم سياسات إرهابية جديدة لقطر تميم بن حمد الدوحة اليوم أهم أخبار قطر أهم أخبار اليوم الأحد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع ارتفاع نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية القادمة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
أوزبكستان
-
x
10:00
-
عمان
الصين
-
x
13:30
-
قطر
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ريال بيتيس
-
x
22:00
-
ليجانيس
الدوري البرتغالي الممتاز
موريرينسي
-
x
21:00
-
فيتوريا سيتوبال
إستوريل
-
x
23:00
-
بورتو
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد
-
x
22:00
-
ستوك سيتي
بطولة أفريقيا للاعبين المحليين
ليبيا
-
x
18:30
-
غينيا الإستوائية
نيجيريا
-
x
21:30
-
رواندا
كأس الجزائر 2017
شبيبة الساورة
-
x
18:00
-
وفاق رياضي سطيف
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأردن - أساسي
-
x
15:00
-
الدانمارك - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/15/2018 1:19:10 AM