نجل "عبدالناصر" يتحدث عن لحظة تنحي والده (فيديو)



وأضاف "عبدالناصر"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "cbc"، مساء الأحد، أنه لا يستطيع نسيان ضحكة والده، مشيرا إلى أن والده أخذ قرار التنحي وكان يبلغ حينها 12 عامًا ولم يدركه في هذه اللحظة ولكن رد فعل الشعب من هتافات والوقوف أمام المنزل جعله يعلم أن الشعب هزم الهزيمة.



وتابع: "وقت وفاة والدي كان عمري 16 عامًا، وأنا الوحيد من أشقائي الذي ولد بمنزل المنشية وبقيت مقيمًا به حتى وفاة والدتي"، مشيرًا إلى أن غرفة والده بقيت كما هى بمحتوياتها وأثاثها وحتى الجرائد منذ وفاته وحتى عشر سنوات تالية على رحيله.



قال عبدالحكيم عبدالناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، إن أهم إنجازات والده كسر الاحتكار الطبقي الذى كان موجود في مصر في ذلك الوقت، مؤكدًا أنه جعل كل مصري من حقه تعليم جيد، وهذا الأمر أخرج علماء من بلدنا مثل أحمد زويل.