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أحمد جمال يتألق في أولى فقرات حفل "الجمهورية" (صور)

الأحد 14/يناير/2018 - 11:38 م
أحمد جمال يتألق في أولى فقرات حفل الجمهورية (صور)
أحمد جمال
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محمد لطفي
 
تألق النجم الشاب أحمد جمال، في حفل جريدة الجمهورية بأحد الفنادق الكبرى بحضور عدد كبير من نجوم المجتمع والسياسة.

وقام بتقديم عدد كبير من أغانيه التي اشتهر بتقديمها في حفلاته، إضافة إلى ألبومه والذي يحمل اسم "يلا نعيش"، وتفاعل الحضور علي أغانيه ومن المتوقع أن تقدم ريهام عبدالحكيم ومدحت صالح فقرات الحفل.
أحمد جمال يتألق في أولى فقرات حفل "الجمهورية" (صور)
أحمد جمال يتألق في أولى فقرات حفل "الجمهورية" (صور)
أحمد جمال يتألق في أولى فقرات حفل "الجمهورية" (صور)
أحمد جمال يتألق في أولى فقرات حفل "الجمهورية" (صور)
أحمد جمال يتألق في أولى فقرات حفل "الجمهورية" (صور)
أحمد جمال يتألق في أولى فقرات حفل "الجمهورية" (صور)
أحمد جمال يتألق في أولى فقرات حفل "الجمهورية" (صور)
أحمد جمال يتألق في أولى فقرات حفل "الجمهورية" (صور)
أحمد جمال يتألق في أولى فقرات حفل "الجمهورية" (صور)
أحمد جمال يتألق في أولى فقرات حفل "الجمهورية" (صور)
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