برشلونة يسحق سوسييداد بـ"ريمونتادا" رائعة ويغرد في صدارة الليجا

حقق برشلونة ريمونتادا رائعة بعدما عاد بانتصار ثمين على حساب ريال سوسييداد في معقل الأخير بنتيجة 4-2 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الجولة 19 من الدوري الإسباني "الليجا" على ملعب أنويتا.

تقدم سوسييداد بهدفين في الشوط الأول على برشلونة في الدقيقتين 11 و34 عن طريق ويليان خوسي وخوان ميجيل.

وانتفض برشلونة في الشوط الثاني وحقق ريمونتادا تاريخية بتسجيل أربعة أهداف، حيث قلص باولينيو الفارق بالهدف الأول في الدقيقة 39 وتعادل سواريز في الدقيقة 50 بهدف رائع.

وعاد سواريز وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 71 قبل أن يسجل ميسي الهدف الرابع من ركلة حرة بطريقة خرافية في الدقيقة 85 .





بذلك الفوز يكون قد أنهى برشلونة عقدة ملعب (أنويتا) معقل سوسييداد، حيث عجز الفريق الكتالوني عن تحقيق أي انتصار على هذا الملعب ببطولة الدوري منذ الخامس من مايو عام 2007 ،عندما فاز بثنائية بيضاء.

ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 51 في المركز الأول بينما توقف سوسييداد عند 23 نقطة في المركز 15 .