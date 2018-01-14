"أديب" عن تصريح وزيرة التخطيط بشأن تطوير ماسبيرو: "ست متفائلة"



وأبدى "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الأحد، دهشته حول تأكيد وزيرة التخطيط على أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف بماسبيرو، متسائلاً: "كيف يكون هناك تطوير دون الاقتراب من الموظفين"، لافتًا إلى أن هناك 36 ألف موظف يعمل بماسبيرو.



عقب الإعلامي عمرو أديب، على تصريح وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، حول أن تطوير ماسبيرو سيستغرق 3 سنوات، قائلا: "إنتي ست متفائلة".