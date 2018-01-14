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عاصم الدسوقي عن مئوية "عبدالناصر": تاريخه مشرف (فيديو)

الأحد 14/يناير/2018 - 11:39 م
عاصم الدسوقي عن مئوية عبدالناصر: تاريخه مشرف (فيديو)
الدكتور عاصم الدسوقي
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رقية جمال
 
قال الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ المعاصر، إن تاريخ الزعيم الراحل جمال عبدالناصر كان مشرفًا، كما أن عدد كبير من المؤسسات الخاصة ومؤسسات الدولة في العالم العربي أجمع وليس مصر فقط، قاموا بتشكيل لجان من أجل الاحتفال بمئوية الراحل، موضحًا أنه لا يظن أن يتكرر ذلك مع شخص أخر سوى "عبد الناصر".

وأضاف "الدسوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "دفتر أحوال"، مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، عبر فضائية "العاصمة"، أن ثورة يوليو التي قام بها الزعيم كانت شعارها القضاء على الاستعمار والفساد والبطالة، وقام "عبد الناصر" بتنفيذ تلك الشعارات على أرض الواقع مما اكسبه لقب الزعيم وحب الجماهير له.

وأشار، إلى أن جمال عبدالناصر كان معتدل المزاح، وكان يتميز بالوسطية لا يميل إلى التطرف سواء يمينًا أو يسارًا لذلك اجتمع عليه اليمين واليسار للتخلص منه.
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