أهم أخبار الإمارات اليوم الأحد 14/1/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار الإماراتية اليوم الأحد الموافق 14-1-2018، ونبدأ بآخر أخبار الإمارات اليوم، حيث أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الإماراتية والتعاون الدولي، أن الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، حل ضيفا على دولة الإمارات العربية المتحدة بناء على طلبه، وحظي بواجب الضيافة والرعاية بعد أن لجأ للدولة جراء التضييق.