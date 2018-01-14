أهم أخبار الإمارات اليوم الأحد 14/1/2018
الأحد 14/يناير/2018 - 11:39 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار الإماراتية اليوم الأحد الموافق 14-1-2018، ونبدأ بآخر أخبار الإمارات اليوم، حيث أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الإماراتية والتعاون الدولي، أن الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، حل ضيفا على دولة الإمارات العربية المتحدة بناء على طلبه، وحظي بواجب الضيافة والرعاية بعد أن لجأ للدولة جراء التضييق.
الإمارات: عبدالله آل ثاني حل ضيفًا.. وغادر بناء على طلبه
الإمارات: عبدالله آل ثاني حل ضيفًا.. وغادر بناء على طلبه
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