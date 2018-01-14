علي صبحي: شخصية "علي معزة" ليس لها مرجع على أرض الواقع

أعرب الممثل الشاب علي صبحي بنجاح عرض فيلم "علي معزة وإبراهيم" بجمعية نقاد السينما المصريين منذ قليل.





وأوضح "علي" أنه شخصية "علي معزة" التي يلعبها في الفيلم ليس لها مرجع في الواقع، لافتًا إلى أن كان يتدرب علي يد مدرب التمثيل "لوك لهنر" وتحت إشراف المخرج شريف البنداري أربعة أيام أسبوعيًا هو والفنان أحمد مجدي لخلق تناغم بين الشخصيتين والحفاظ على مستوى واحد في الأداء، أضافة إلى قضاءه أسبوعًا مع المعزة في بيته.





وأضاف "على" أنه لم يقابل شخصية مشابه ل"علي معزة" في الحقيقة، ولكن في المناطق الشعبية يوجد أشخاص يرتبط أسمائها مع حيوانات معينة، مشيرًا إلى أنه يسمع عن شخص بمنطقته "عين شمس" يرتبط اسمه بكلبة.



