بعد استبعاد يحيى راشد.. عضو بـ الغرف السياحية: "هدبح عجل بكرة"

أكد ناصر الترك، عضو اتحاد الغرف السياحية، أنه سيفى بتعهده بذبح عجل حال إقالة وزير السياحة السابق يحيي راشد، وسيقوم بذبحه غدًا، لافتًا إلى أن يحيي راشد، أضر بقطاع السياحة على مدار العامين والنصف الماضيين.



وأضاف "الترك"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "ltc"، اليوم الأحد، أن الحكومة كانت ستتغير خلال شهر مايو، وحدوث تعديل وزاري الآن يؤكد أن الله سبحانه وتعالى "عالم بحال السياحة"، مشددًا على أن أكبر كارثة لـ يحيي راشد أنه لم يقوم بأي إنجاز.

