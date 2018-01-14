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حفيد "عبدالناصر" يروي حكاية الباب السري بمنزل الزعيم الراحل (فيديو)

الأحد 14/يناير/2018 - 11:31 م
حفيد عبدالناصر يروي حكاية الباب السري بمنزل الزعيم الراحل (فيديو)
جمال عبدالناصر
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داليا الحسين
 
روى جمال خالد عبدالناصر، حفيد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، عن الأشياء الممنوعة عنه بمنزل الزعيم في المنشية وحكاية الباب السري.

وقال "خالد"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "cbc"، مساء الأحد، إن لديه ذكريات كثيرة في هذا المنزل، وكان يلعب مع أولاد أعمامه الكرة في حديقة المنزل، مشيرًا إلى أن مكتب الزعيم كان من الممنوع دخوله.

وأضاف: "كنا نسمع أن هناك بابًا سري، يخرجنا إلى الحرس وكنا دائمًا نبحث عنه".
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