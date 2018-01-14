"دينية" البرلمان: رفضنا للأذان الموحد ليس له علاقة بوزير الأوقاف
الأحد 14/يناير/2018 - 11:29 م
هدى عبدالرازق
قال اللواء شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة ترفض مقترح وزارة الأوقاف حول الآذان الموحد.
وأشار "الجندي"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الأحد، إلى أن رفض اللجنة الدينية للمقترح ليس بسبب وزير الأوقاف، مؤكدا أن الوزير يقدم عمل جيد جدًا.
وأشار "الجندي"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الأحد، إلى أن رفض اللجنة الدينية للمقترح ليس بسبب وزير الأوقاف، مؤكدا أن الوزير يقدم عمل جيد جدًا.
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