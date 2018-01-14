أهم أخبار السعودية اليوم الأحد 14/1/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم الأحد الموفق 14-1- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث سجل المهندس المعماري السعودي أحمد عبد العزيز زيدان إنجازًا عالميًا في رصيد الإنجازات السعودية بعد أن حصل على جائزة المركز الأول للمشاريع المدنية المستقبلية التي استلمها مؤخرًا خلال مهرجان العمارة العالمي