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أهم أخبار السعودية اليوم الأحد 14/1/2018

الأحد 14/يناير/2018 - 11:29 م
أهم أخبار السعودية اليوم الأحد 14/1/2018
علم السعودية
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الفجر السعودي
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم الأحد الموفق 14-1- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث سجل المهندس المعماري السعودي أحمد عبد العزيز زيدان إنجازًا عالميًا في رصيد الإنجازات السعودية بعد أن حصل على جائزة المركز الأول للمشاريع المدنية المستقبلية التي استلمها مؤخرًا خلال مهرجان العمارة العالمي

مهندس سعودي يحصد جائزة عالمية بتصميم مبنى القنصلية بكراتشي
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