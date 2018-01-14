ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الحبس 4 أيام لعاطلين لانتحالهما صفة أمناء شرطة فى الأزبكية

الأحد 14/يناير/2018 - 11:53 ص
الحبس 4 أيام لعاطلين لانتحالهما صفة أمناء شرطة فى الأزبكية
طباعة
مصطفى عبدالعظيم
 

أمرت نيابة الأزبكية، برئاسة المستشار محمد حسن، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة انتحال صفة أمناء شرطة للنصب على المواطنين في رمسيس.

وكان اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارا يفيد بأنه خلال تفقد قوة أمنية من قسم شرطة الأزبكية للحالة الأمنية بشارع الألفي، تم ضبط كل من "أحمد.إ.م"، 39 سنة، عاطل، "محمد.م.ال.إ"، 45 سنة، عاطل، بتهمة استيقاف "سيدة.م.إ.م"، 55 سنة بائعة متجولة، ومقيمة 4 شارع محب مرقص من شارع محمد وهبة، دائرة قسم شرطة حدائق القبة، منتحلان صفة رجال شرطة ومساومتها على دفع مبلغ مالي مقابل عدم اصطحابها للقسم.

تحرر محضر الواقعة وأمرت النيابة بما سبق.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع ارتفاع نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية القادمة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
فيتنام
1
x
10:00
0
أستراليا
سوريا
-
x
13:30
-
كوريا الجنوبية
الدوري السعودي للمحترفين
الشباب
-
x
17:05
-
الإتفاق
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ليفانتي
-
x
13:00
-
سيلتا فيجو
ديبورتيفو ألافيس
-
x
17:15
-
إشبيلية
إسبانيول
-
x
19:30
-
أتلتيك بيلباو
ريال سوسييداد
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الألماني
كولن
-
x
16:30
-
بوروسيا مونشنجلادباخ
بوروسيا دورتموند
-
x
19:00
-
فولفسبورج
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
-
x
16:00
-
تولوز
ليون
-
x
18:00
-
أنجيه
نانت
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
الدوري البرتغالي الممتاز
بوافيستا
-
x
18:00
-
بورتيمونينسي
تونديلا
-
x
18:00
-
فييرينسي
بيلينينسيش
-
x
20:00
-
ريو آفي
سبورتينج لشبونة
-
x
22:15
-
ديسبورتيفو أفيس
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
-
x
15:30
-
آرسنال
ليفربول
-
x
18:00
-
مانشستر سيتي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
بتروجيت
-
x
14:30
-
الداخلية
سموحة
-
x
17:00
-
إنبي
الزمالك
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
دوري جنوب إفريقيا
تشيبا يونايتد
-
x
15:30
-
بيدفيست ويتس
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
حسنية أكادير
-
x
14:00
-
شباب الريف الحسيمي
الكوكب المراكشي
-
x
14:00
-
الراسينغ البيضاوي
الفتح الرباطي
-
x
14:00
-
الوداد الرياضي
الرجاء الرياضي
-
x
14:00
-
أولمبيك خريبكة
أولمبيك آسفي
-
x
14:00
-
المغرب التطواني
شباب أطلس خنيفرة
-
x
14:00
-
الدفاع الحسني الجديدي
إتحاد طنجة
-
x
14:00
-
نهضة بركان
سريع وادي زم
-
x
14:00
-
الجيش الملكي
الدوري اليوناني
اتروميتوس
-
x
17:15
-
بانياتوليكوس
بطولة أفريقيا للاعبين المحليين
غينيا
-
x
16:30
-
السودان
ساحل العاج
-
x
18:30
-
ناميبيا
زامبيا
-
x
21:30
-
أوغندا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/14/2018 1:00:09 PM