الحبس 4 أيام لعاطلين لانتحالهما صفة أمناء شرطة فى الأزبكية





أمرت نيابة الأزبكية، برئاسة المستشار محمد حسن، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة انتحال صفة أمناء شرطة للنصب على المواطنين في رمسيس.





وكان اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارا يفيد بأنه خلال تفقد قوة أمنية من قسم شرطة الأزبكية للحالة الأمنية بشارع الألفي، تم ضبط كل من "أحمد.إ.م"، 39 سنة، عاطل، "محمد.م.ال.إ"، 45 سنة، عاطل، بتهمة استيقاف "سيدة.م.إ.م"، 55 سنة بائعة متجولة، ومقيمة 4 شارع محب مرقص من شارع محمد وهبة، دائرة قسم شرطة حدائق القبة، منتحلان صفة رجال شرطة ومساومتها على دفع مبلغ مالي مقابل عدم اصطحابها للقسم.





تحرر محضر الواقعة وأمرت النيابة بما سبق.