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بوراك أوزجفيت يلبي رغبة زوجته في ألمانيا (صور)

الأحد 14/يناير/2018 - 11:46 ص
بوراك أوزجفيت يلبي رغبة زوجته في ألمانيا (صور)
بوراك أوزجفيت
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الفجر الفني
 
لبى النجم التركي بوراك أوزجفيت، الشهير في الوطن العربي باسم "بالي بيك"، رغبة زوجته، الفنانة فهرية أفجان، وسافر برفقتها لزيارة أسرتها في ألمانيا.

بوراك لم يبخل على زوجته بإجازة قصيرة من تصوير فيلمه الجديد "فداء الروح"، وطار معها في زيارة سريعة إلى ألمانيا، حيث حرص الزوجان على مشاركة الجمهور بأجواء عطلتهما بصور من نزهاتهما، كشفت عن سعادتهما واستمتاعهما بموسم الشتاء الهادئ بالرغم من البرد القارس في هذه الفترة من السنة.

يُذكر أن بوراك أوزجفيت احتفل بزفافه من فهرية أفجان في شهر يونيو الماضي بحفل ضخم حضره نخبة من ألمع نجوم تركيا، بقصر سعيد حليم باشا المطل على جسر البسفور في مدينة إسطنبول.

من ناحية أخرى، يشارك بوراك في بطولة "فداء الروح"، أمام النجم التركي كرم بورسين، والعمل من تأليف السيناريست ظافر كولونك، وإخراج إم. تشاتاي توسون، ويجسد فيه النجمان دوري جنديين عسكريين في الجيش التركي، ومن المقرر طرحه في الصالات السينمائية يوم 23 فبراير المقبل.
بوراك أوزجفيت يلبي رغبة زوجته في ألمانيا (صور)
بوراك أوزجفيت يلبي رغبة زوجته في ألمانيا (صور)
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