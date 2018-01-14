الحبس 4 أيام لـ"حرامية التوكتوك" بالزاوية الحمراء





أمر الستشار وائل السيسي، مدير نياية الزاوية الحمراء، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التخقيقات، لسرقتهم توك توك من سائق.





وحرر سائق محضرا بقسم الزواية الحمراء، يفيد بتعرضه للسرقة أثناء سيره بشارع ترعة الإسماعيلية، حيث استوقفه 3 أشخاص وقاموا بتهديده بأسلحة بيضاء واستولوا على الدراجة البخارية "توك توك" وفروا هاربين.





وبعد الإدلاء بأوصافهم التقريبية تم القبض عليهم ومعهم التوك توك، واعترفوا بالواقعة أمام النيابة العامة التي أمرت بماسبق.