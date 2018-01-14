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"المنتمي" و"إحياء علوم الإسكندرية" آخر إصدارات قصور الثقافة

الأحد 14/يناير/2018 - 11:42 ص
المنتمي وإحياء علوم الإسكندرية آخر إصدارات قصور الثقافة
غلاف الكتابين
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سعد نبيل
 
أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب "المنتمي دراسة في أدب نجيب محفوظ"، للدكتور غالي شكري، ضمن سلسلة كتابات نقدية التي يرأس تحريرها د.حسين حمودة.

والمنتمي هو أول كتاب عن نجيب محفوظ صدر عام 1964 والذي اعتبره الكثيرين رؤيه سابقة لعصرها وأعيد طبعه في أربعة طبعات سابقة كان آخرها بعد فوز محفوظ بجائزة نوبل في الآداب.

كما أصدرت الهيئة كتاب "إحياء علوم الإسكندرية من اليونانية إلي العربية" تأليف د. رضوى زكي يتناول الكتاب أضواء تاريخية علي مدرسة الإسكندرية في العصور المختلفة ومآثرها في العلوم المختلفة وما انتقل من مكتبة الإسكندرية من علوم إلي مكتبة بغداد، إلي أن جُمعت بقية المخطوطات القديمة في مكتبة الإسكندرية.
المزيد عن: قصور الثقافة المنتمي إصدارات قصور الثقافة إحياء علوم الإسكندرية
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