"صباح on" يشارك شباب حملة "خليك زي آدم" لتنظيف شوارع القاهرة

شارك برنامج "صباح أون" المذاع على قناة ON Live فى أولى فعاليات حملة "خليك زى آدم.. مترميش فى الشارع"، حيث تهدف المبادرة إلى تجميل ونظافة شوارع وميادين القاهرة وانطلقت المبادرة من داخل حى الكوربة بمصر الجديدة.





ورصدت كاميرا "صباح on" فى تقرير لها، تنظيف الشباب والفتيات للشوارع بحى الكوربة بحضور محافظ القاهرة اللواء عاطف عبد الحميد، وقام الشباب بتوزيع صناديق القمامة أمام المحالات والشوارع الرئيسية بمصر الجديدة على نفقتهم الخاصة بحضور عدد من الشخصيات العامة.