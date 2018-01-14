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"وول ستريت جورنال" توضح: "متى تعطي الأطفال الهواتف الذكية؟"

الأحد 14/يناير/2018 - 11:44 ص
وول ستريت جورنال توضح: متى تعطي الأطفال الهواتف الذكية؟
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هديل هاشم
 
تناولت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقرير بعنوان: "معضلة الآباء: متى تعطي الأطفال الهواتف الذكية"، تحدثت فيه عن غزو الهواتف الذكية لعالم الأطفال وتأثيره على تركيزهم.

وقال التقرير: "متى تسمح بإعطاء أطفالك الهاتف الذكي، أصبح من أهم القرارات المحورية للآباء في هذا العقد منذ أن غيرت شركة آبل بهاتفها أيفون عاداتنا اليومية".

وأضاف التقرير: "بالنسبة للعديد من العائلات، فإن الاختيار مهم بقدر أهمية السماح لأطفالك بقيادة السيارة، إن هذا الأمر سيسبب خلافا بين الآباء والمعلمين، مع بعض من أكبر وأكثر الشركات تقدما في العالم".

وتابع التقرير: "المعركة ستكون غير متوازنة على ما يبدو".
المزيد عن: وول ستريت جورنال عالم الاطفال الهواتف الذكية الأطفال
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