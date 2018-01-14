الدوري المصري.. إنبي يتحدى سموحة وبتروجت يستدرج الداخلية

يحل فريق إنبي في الساعة الخامسة مساء اليوم ضيفًا على نظيره سموحة ضمن منافسات الجولة الـ18 لمسابقة الدوري الممتاز.





ويخوض إنبي مباراة اليوم في أول مباراة لطارق عبد الله المدير المدير الفني للفريق بعد رحيل إيهاب جلال لتدريب الزمالك.





ويحتل سموحة المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 26 نقطة بينما إنبي في المركز الخامس برصيد 28 نقطة.

بتروجت والداخلية

ويستضيف بتروجت نظيره الداخلية في الثانية والنصف ظهر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ18 لمسابقة الدوري المصري.





يقبع بتروجت في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، فيما يحتل الداخلية المركز الحادي برصيد 21 نقطة.











