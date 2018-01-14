في ذكرى ميلاده.. أبرز تصريحات محمد نجم في مسيرته الفنية

"شفيق ياراجل".. بهذا الإفيه استطاع أن يميز نفسه بين نجوم الكوميديا في مصر، فارتبط اسمه به وبات العلامة الكوميدية المميزة له، مقلا في أعماله الفنية، ولكنه خلق لنفسه شخصية فنية عرفها الجميع، وهو الفنان محمد نجم، الذي يحل اليوم 14 يناير ذكرى يرم مولده، واحتفاءا بهذا اليوم ننشر أبرز تصريحاته الإعلامية التي أدلى بها مؤخرا.





-"السينما تعتمدعلى الشكل والجسم الحلو"

من بين تصريحاته المثيرة للجدل هي أن السينما تعتمد على المظهر الخارجي بدرجة كبيرة، ويرى أن المنتجين يحددون معايير غير مهنية لاختيار أبطال أعمالهم الفنية وهي الجسد والجمال،مما أضاع الفرصة على فنانين يحملون موهبة حقيقية ولكن لا يتمتعون بقدر من الجمال مثلا الفنانة سناء جميل.





"محمد إمام مش نجم"

وفي حوار إعلامي له أجراه مؤخرا، أكد أن الفنان محمد عادل إمام، ليس نجما وامامه مشوارا فنيا طويلا حتي ينال هذا اللقب، كما اثنى على موهبة شقيقه المخرج رامي إمام في عالم الإخراج.





"شفيق ياراجل" إفيه ارتجالي

كشف محمد نجم، أن الإفيه الشهير له "شفيق ياراجل" كان ارتجاليا وبعد ان حقق نجاحا كبيرا بات يردده في كل عرض.





"بحب محمد سعد مهما عمل البدع"

أكد محمد نجم على حبه لمحمد سعد، ولكن طالبه بالتنوع في أدواره وأعماله الفنية حتى لا يمل الجمهور منه.