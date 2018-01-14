ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

في ذكرى ميلاده.. أبرز تصريحات محمد نجم في مسيرته الفنية

الأحد 14/يناير/2018 - 11:27 ص
في ذكرى ميلاده.. أبرز تصريحات محمد نجم في مسيرته الفنية
محمد نجم
طباعة
الفجر الفني
 
"شفيق ياراجل".. بهذا الإفيه استطاع أن يميز نفسه بين نجوم الكوميديا في مصر، فارتبط اسمه به وبات العلامة الكوميدية المميزة له، مقلا في أعماله الفنية، ولكنه خلق لنفسه شخصية فنية عرفها الجميع، وهو الفنان محمد نجم، الذي يحل اليوم 14 يناير ذكرى يرم مولده، واحتفاءا بهذا اليوم ننشر أبرز تصريحاته الإعلامية التي أدلى بها مؤخرا.

-"السينما تعتمدعلى الشكل والجسم الحلو"
من بين تصريحاته المثيرة للجدل هي أن السينما تعتمد على المظهر الخارجي بدرجة كبيرة، ويرى أن المنتجين يحددون معايير غير مهنية لاختيار أبطال أعمالهم الفنية وهي الجسد والجمال،مما أضاع الفرصة على فنانين يحملون موهبة حقيقية ولكن لا يتمتعون بقدر من الجمال مثلا الفنانة سناء جميل.

"محمد إمام مش نجم"
وفي حوار إعلامي له أجراه مؤخرا، أكد أن الفنان محمد عادل إمام، ليس نجما وامامه مشوارا فنيا طويلا حتي ينال هذا اللقب، كما اثنى على موهبة شقيقه المخرج رامي إمام في عالم الإخراج.

"شفيق ياراجل" إفيه ارتجالي
كشف محمد نجم، أن الإفيه الشهير له "شفيق ياراجل" كان ارتجاليا وبعد ان حقق نجاحا كبيرا بات يردده في كل عرض.

"بحب محمد سعد مهما عمل البدع"
أكد محمد نجم على حبه لمحمد سعد، ولكن طالبه بالتنوع في أدواره وأعماله الفنية حتى لا يمل الجمهور منه.
المزيد عن: ميلاد محمد نجم محمد نجم محمد سعد محمد إمام ذكرى ميلاد محمد نجم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
أفضل مسلسل عُرض خارج الموسم الرمضاني من وجهة نظرك؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
فيتنام
1
x
10:00
0
أستراليا
سوريا
-
x
13:30
-
كوريا الجنوبية
الدوري السعودي للمحترفين
الشباب
-
x
17:05
-
الإتفاق
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ليفانتي
-
x
13:00
-
سيلتا فيجو
ديبورتيفو ألافيس
-
x
17:15
-
إشبيلية
إسبانيول
-
x
19:30
-
أتلتيك بيلباو
ريال سوسييداد
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الألماني
كولن
-
x
16:30
-
بوروسيا مونشنجلادباخ
بوروسيا دورتموند
-
x
19:00
-
فولفسبورج
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
-
x
16:00
-
تولوز
ليون
-
x
18:00
-
أنجيه
نانت
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
الدوري البرتغالي الممتاز
بوافيستا
-
x
18:00
-
بورتيمونينسي
تونديلا
-
x
18:00
-
فييرينسي
بيلينينسيش
-
x
20:00
-
ريو آفي
سبورتينج لشبونة
-
x
22:15
-
ديسبورتيفو أفيس
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
-
x
15:30
-
آرسنال
ليفربول
-
x
18:00
-
مانشستر سيتي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
بتروجيت
-
x
14:30
-
الداخلية
سموحة
-
x
17:00
-
إنبي
الزمالك
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
دوري جنوب إفريقيا
تشيبا يونايتد
-
x
15:30
-
بيدفيست ويتس
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
حسنية أكادير
-
x
14:00
-
شباب الريف الحسيمي
الكوكب المراكشي
-
x
14:00
-
الراسينغ البيضاوي
الفتح الرباطي
-
x
14:00
-
الوداد الرياضي
الرجاء الرياضي
-
x
14:00
-
أولمبيك خريبكة
أولمبيك آسفي
-
x
14:00
-
المغرب التطواني
شباب أطلس خنيفرة
-
x
14:00
-
الدفاع الحسني الجديدي
إتحاد طنجة
-
x
14:00
-
نهضة بركان
سريع وادي زم
-
x
14:00
-
الجيش الملكي
الدوري اليوناني
اتروميتوس
-
x
17:15
-
بانياتوليكوس
بطولة أفريقيا للاعبين المحليين
غينيا
-
x
16:30
-
السودان
ساحل العاج
-
x
18:30
-
ناميبيا
زامبيا
-
x
21:30
-
أوغندا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/14/2018 1:01:09 PM