مقدمة "صباح on": التعديل المرتقب لتغيير دماء الحكومة.. "والوزارة مبقتش وظيفة العمر"

أكدت أسما قنديل، مقدمة برنامج "صباح on"، المذاع على قناة ON Live، أن التعديل الوزارى المرتقب لا يعنى أن الوزير الذى سيتم تغييره كفء أو غير كفء ولكن التعديل بهدف تغيير الدماء فى الحكومة وضخ دماء جديدة، متمنية أن يأتى اليوم الذى يعتلى فيه الشباب بالبرامج الجديدة الواعية منصب الوزير فى الحكومة المصرية.





وأضافت "قنديل"، مقدمة برنامج "صباح on"، فى تعليق على الحدث، منذ قليل، أن نظرة الحكومة للمجتمع المصرى تغيرت بسبب قوة ووعى ووفهم الشعب، قائلة "مبقاش فى حاجة اسمها وظيفة العمر ولكن الأمر تغير وأصبح وزير يؤدى مهمة معينة وينتهى الأمر، وسيأتى يوم نجد فيه شاب صغير ماسك منصب الوزير ويكون اكثر تواصل مع الشباب والشارع".





يذكر أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر دعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة استثنائية، اليوم الأحد، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، للتصويت على التعديل الوزارى، عملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس.