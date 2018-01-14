"الأرصاد": انخفاض 10 درجات في الحرارة الصغرى على القاهرة

قال محمود شاهين، وكيل مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا في درجات الحرارة الصغرى على القاهرة 10 درجات والسواحل الشمالية من 8 إلى 9 درجات، فيما ترتفع درجات الحرارة لتصل إلى 19 درجة خلال النهار وهو المعدل الطبيعى فى فصل الشتاء.



