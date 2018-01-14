"الأرصاد": انخفاض 10 درجات في الحرارة الصغرى على القاهرة
الأحد 14/يناير/2018 - 11:34 ص
ندى محمد
قال محمود شاهين، وكيل مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا في درجات الحرارة الصغرى على القاهرة 10 درجات والسواحل الشمالية من 8 إلى 9 درجات، فيما ترتفع درجات الحرارة لتصل إلى 19 درجة خلال النهار وهو المعدل الطبيعى فى فصل الشتاء.
وأوضح في مداخلة هاتفية مع الفضائية المصرية، اليوم الأحد، أن هناك نشاطا للرياح على شمال البلاد مما قد يزيد من برودة الجو ويؤدى إلى اضطراب كامل فى الملاحة البحرية، موضحا أنه يوجد فرص لتكوين سحب منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد تقلل من كميات سطوع أشعة الشمس خلال ساعات النهار.
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