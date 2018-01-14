مستوطنون يهود يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في البلدة القديمة في القدس المحتلة تحت حراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة في جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي وقاموا بجولات استفزازية في باحاته.

وأفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس لـ 24 أن 107 مستوطنين متطرفين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة الخاضع للسيطرة الإسرائيلية وقاموا بجولات استفزازية في باحاته تحت حراسة الشرطة.

وفي سياق متصل، واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها الأمنية المشددة في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك والتي بدأتها في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة إليها.