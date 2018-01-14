بالأسماء.. المرشحون لخلافة وزير التنمية المحلية في التعديل الوزاري الجديد

حالة من الترقب والارتباك تسود أروقة ديوان وزارة التنمية المحلية، بعد تداول معلومات عن استبعاد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، وتعيين آخر خلفا له، حيث ذكر اسم اللواء أبو بكر الجندي، وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.





التعديل الوزاري





ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان التعديل الوزاري المرتقب لاستبعاد بعض الوزراء، وإعلان تشكيل جديد، حسبما أعلن مجلس النواب في بيانه حول دعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الأحد، للتصويت على التعديل الوزاري.





وأوضح بيان لمجلس النواب أن الجلسة العامة المقررة اليوم الأحد تأتي قبل الجلسة المحددة لانعقاد البرلمان سلفًا، عملًا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث كانت الجلسة العامة محددا لها يوم الثلاثاء المقبل. ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان التعديل الوزاري المرتقب لاستبعاد بعض الوزراء، وإعلان تشكيل جديد، حسبما أعلن مجلس النواب في بيانه حول دعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة الساعة الثانية عشرة ظهر غدٍ الأحد، للتصويت على التعديل الوزاري.





أبو بكر الجندي

وعن المرشح المحتمل لخلافة هشام الشريف، قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه من المحتمل تغيير 6 وزارات، مضيفا أنه قد يتولى اللواء أبوبكر الجندي وزارة التنمية المحلية.





وأشار "بكري"، إلى موعد الجلسة الاستثنائية للبرلمان بشأن التعديل الوزاري اليوم، ستعقد في الساعة الثانية عشرة ظهرًا.





خالد عبد العزيز





وكشفت مصادر مطلعة داخل وزارة التنمية المحلية، أنه تسود حالة من الارتباك والترقب داخل أروقة وزارة التنمية المحلية، بعد تداول أنباء عن استبعاد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، خلال التعديل الوزاري المرتقب خلال الساعات المقبلة.





وأوضحت المصادر في تصريحاتها الخاصة لـ" الفجر"، أنه من المتوقع أن يتولى خالد عبد العزيز، وزير الرياضة حقيبة التنمية المحلية.





وفي الوقت الذي تداولت أنباء عن تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس الوزراء، وزير الإسكان، رسميًا برئاسة الوزراء، أكد آخرون على عودة المهندس شريف إسماعيل لممارسة أعماله من داخل مكتبه غدا الاثنين، ولم تستبعد تولي مدبولي رئاسة الوزراء على اعتبار أن إسماعيل لم يمثل للشفاء.