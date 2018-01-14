ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بالأسماء.. المرشحون لخلافة وزير التنمية المحلية في التعديل الوزاري الجديد

الأحد 14/يناير/2018 - 11:48 ص
بالأسماء.. المرشحون لخلافة وزير التنمية المحلية في التعديل الوزاري الجديد
الدكتور هشام الشريف - أرشيفية
طباعة
ياسمين مبروك
 
حالة من الترقب والارتباك تسود أروقة ديوان وزارة التنمية المحلية، بعد تداول معلومات عن استبعاد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، وتعيين آخر خلفا له، حيث ذكر اسم اللواء أبو بكر الجندي، وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

التعديل الوزاري

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان التعديل الوزاري المرتقب لاستبعاد بعض الوزراء، وإعلان تشكيل جديد، حسبما أعلن مجلس النواب في بيانه حول دعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الأحد، للتصويت على التعديل الوزاري.

وأوضح بيان لمجلس النواب أن الجلسة العامة المقررة اليوم الأحد تأتي قبل الجلسة المحددة لانعقاد البرلمان سلفًا، عملًا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث كانت الجلسة العامة محددا لها يوم الثلاثاء المقبل. ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان التعديل الوزاري المرتقب لاستبعاد بعض الوزراء، وإعلان تشكيل جديد، حسبما أعلن مجلس النواب في بيانه حول دعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة الساعة الثانية عشرة ظهر غدٍ الأحد، للتصويت على التعديل الوزاري.

أبو بكر الجندي
وعن المرشح المحتمل لخلافة هشام الشريف، قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه من المحتمل تغيير 6 وزارات، مضيفا أنه قد يتولى اللواء أبوبكر الجندي وزارة التنمية المحلية.

وأشار "بكري"، إلى موعد الجلسة الاستثنائية للبرلمان بشأن التعديل الوزاري اليوم، ستعقد في الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

خالد عبد العزيز

وكشفت مصادر مطلعة داخل وزارة التنمية المحلية، أنه تسود حالة من الارتباك والترقب داخل أروقة وزارة التنمية المحلية، بعد تداول أنباء عن استبعاد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، خلال التعديل الوزاري المرتقب خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت المصادر في تصريحاتها الخاصة لـ" الفجر"، أنه من المتوقع أن يتولى خالد عبد العزيز، وزير الرياضة حقيبة التنمية المحلية.

وفي الوقت الذي تداولت أنباء عن تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس الوزراء، وزير الإسكان، رسميًا برئاسة الوزراء، أكد آخرون على عودة المهندس شريف إسماعيل لممارسة أعماله من داخل مكتبه غدا الاثنين، ولم تستبعد تولي مدبولي رئاسة الوزراء على اعتبار أن إسماعيل لم يمثل للشفاء.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع ارتفاع نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية القادمة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
فيتنام
1
x
10:00
0
أستراليا
سوريا
-
x
13:30
-
كوريا الجنوبية
الدوري السعودي للمحترفين
الشباب
-
x
17:05
-
الإتفاق
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ليفانتي
-
x
13:00
-
سيلتا فيجو
ديبورتيفو ألافيس
-
x
17:15
-
إشبيلية
إسبانيول
-
x
19:30
-
أتلتيك بيلباو
ريال سوسييداد
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الألماني
كولن
-
x
16:30
-
بوروسيا مونشنجلادباخ
بوروسيا دورتموند
-
x
19:00
-
فولفسبورج
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
-
x
16:00
-
تولوز
ليون
-
x
18:00
-
أنجيه
نانت
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
الدوري البرتغالي الممتاز
بوافيستا
-
x
18:00
-
بورتيمونينسي
تونديلا
-
x
18:00
-
فييرينسي
بيلينينسيش
-
x
20:00
-
ريو آفي
سبورتينج لشبونة
-
x
22:15
-
ديسبورتيفو أفيس
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
-
x
15:30
-
آرسنال
ليفربول
-
x
18:00
-
مانشستر سيتي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
بتروجيت
-
x
14:30
-
الداخلية
سموحة
-
x
17:00
-
إنبي
الزمالك
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
دوري جنوب إفريقيا
تشيبا يونايتد
-
x
15:30
-
بيدفيست ويتس
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
حسنية أكادير
-
x
14:00
-
شباب الريف الحسيمي
الكوكب المراكشي
-
x
14:00
-
الراسينغ البيضاوي
الفتح الرباطي
-
x
14:00
-
الوداد الرياضي
الرجاء الرياضي
-
x
14:00
-
أولمبيك خريبكة
أولمبيك آسفي
-
x
14:00
-
المغرب التطواني
شباب أطلس خنيفرة
-
x
14:00
-
الدفاع الحسني الجديدي
إتحاد طنجة
-
x
14:00
-
نهضة بركان
سريع وادي زم
-
x
14:00
-
الجيش الملكي
الدوري اليوناني
اتروميتوس
-
x
17:15
-
بانياتوليكوس
بطولة أفريقيا للاعبين المحليين
غينيا
-
x
16:30
-
السودان
ساحل العاج
-
x
18:30
-
ناميبيا
زامبيا
-
x
21:30
-
أوغندا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/14/2018 1:00:09 PM