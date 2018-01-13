من داخل "فيس بوك".. مشروع لإعادة تدوير زيت الطعام يغير ثقافة المصريين

على الرغم من الفائدة الكبيرة من إعادة تدوير زيت الطعام، إلى أنه لا يزال ثقافة غائبة عن المصريين، اعتقادًا منهم أنه يعاد استخدامه مرة آخرى للطعام بعد تنقيته من الشوائب.

ويشتخدم زيت الطعام بكثرة في قلي البطاطس واللحوم، كما يستخدمه المطاعم في إعداد الفلافل "الطعمية"، والبذنجان والبطاطس أيضًا.

وتلجأ ربات البيوت للتخلص من زيت الطعام بعد استخدامه سواء لمرة أو أكثر لتفادي خطورته على الصحة.

الأمر الذي دفع للتفكير في إقامة مشروع لتجميع زيت الطعام وإعادة تدويره من قبل 3 أفراد قاموا بالترويج لمشروعهم عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تحمل مسمى "مشروع إعادة تدوير زيت الطعام".

من جانبها تواصلت "الفجر" مع محمود نبيل أحد المسؤولين عن مشروع لإعادة تدوير زيت الطعام.

بداية المشروع

في البداية قال محمود نبيل، أحد المسؤولين عن مشروع كروب إن فكرته بدأت قبل ثلاثة أشهر، لتجميع الزيوت من محافظة الجيزة والقاهرة، وبعدها امتدت الفكرة لبعض المحافظات.

4 جنيه لبيع اللتر

وأضاف أن زيت الطعام يتم شرائه بـ 4 جنيه للتر الواحد من ربات البيوت والمطاعم، بحد أدنى 5 لتر.

وأوضح أن زيت الطعام يجمع من المطاعم والمنازل عبر مندوب تابع للمشروع، مشيرًا أنه يتم تجميع العملاء وتقسيم من هم في نفس المربع السكني لجلب زيت الطعام منهم بذات الوقت.

تواصل العملاء

وأشار "نبيل"، إلى أن التواصل مع العملاء يتم من خلال الاتصال على الأرقام المحددة من قبل مسؤولي المشروع، أو من خلال التواصل عبر الصفحة على "فيس بوك".

استخدامات زيت الطعام المستخدم

وأكد "نبيل" أن زيت الطعام المجمع يستخدم من قبل مصانع الصابون والجليسرين والشحم والشمع بالإضافة إلى الوقود الحيوي.

ثقافة غائبة عن المصريين

وتابع أن ثقافة تدوير زيت الطعام غائبة على المصريين، مشيرًا أن المشروع يتعرض لهجوم من البعض ممن يجهلوا الهدف من جمعه بأن الزيت يباع للمطاعم ويستخدم للأكل مرة آخرى مما يتسبب في الأمراض.

مربح

واستطرد أن مشروع تدوير زيت الطعام مربح ولكنه يحتاج لمجهود كبير لأن تجميعه يتم بشكل بطيء، مؤكدًا على أمله في توسع المشروع للاتجاه إلى تجميع البلاستيك.