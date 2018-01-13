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مذيع "العاصمة": الوصول لـ "السيسي" أصبح سهلًا بعد مبادرة "اسأل الرئيس"

السبت 13/يناير/2018 - 11:34 م
مذيع العاصمة: الوصول لـ السيسي أصبح سهلًا بعد مبادرة اسأل الرئيس
تامر عبد المنعم
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رقية جمال
 
أشاد الإعلامي تامر عبدالمنعم، بالتطبيق الرقمي "اسأل الرئيس"، مؤكدًا أن الوصول الي الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبح أسهل، بعد المبادرة التي أطلقها بمؤتمر الشباب.

وأضاف "عبدالمنعم"، خلال تقديمه برنامج "العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "العاصمة"، مساء السبت، أن كل مواطن لديه استفسار للرئيس عبدالفتاح السيسي يستطيع من خلال التطبيق "اسأل الرئيس" أن يتقدم باستفساره، مؤكدًا أن مؤسسة الرئاسة ستقوم بالرد على سؤاله.

وقال الإعلامي تامر عبدالمنعم، إن المبادرة التي ترعاها مؤسسة الرئاسة، تجسد حالة من التواصل بين الرئيس وشعبه، لم تكن موجودة من قبل.
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