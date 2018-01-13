مذيع "العاصمة": الوصول لـ "السيسي" أصبح سهلًا بعد مبادرة "اسأل الرئيس"

أشاد الإعلامي تامر عبدالمنعم، بالتطبيق الرقمي "اسأل الرئيس"، مؤكدًا أن الوصول الي الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبح أسهل، بعد المبادرة التي أطلقها بمؤتمر الشباب.





وأضاف "عبدالمنعم"، خلال تقديمه برنامج "العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "العاصمة"، مساء السبت، أن كل مواطن لديه استفسار للرئيس عبدالفتاح السيسي يستطيع من خلال التطبيق "اسأل الرئيس" أن يتقدم باستفساره، مؤكدًا أن مؤسسة الرئاسة ستقوم بالرد على سؤاله.



