الصحة: الإعلان عن دليل دعم "المعاقين" فبراير المقبل

قالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة، إنه تم إجراء ورش عمل للأطفال المعاقيين لرصد مشكلاتهم، وتم إنشاء صندوق للمعاقين، في بداية عام المعاقين.



وأضافت "شوقي"، خلال حوارها ببرنامج "90 دقيقة"، الذي تقدمه الإعلامية جيهان لبيب، المذاع عبر فضائية "المحور" مساء السبت، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع دار المنى الخاصة لتعليم الأسر كيفية التعامل مع الأطفال المعاقين.



وتابعت أنهم تواصلوا مع مركز معلومات مجلس الوزراء لإعداد دليل دعم المعاقين، وسيتم الإعلان عنه في فبراير المقبل.

