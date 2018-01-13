تامر عبدالمنعم: شريف إسماعيل مستمر في رئاسة الوزراء

أكد الإعلامي تامر عبدالمنعم، إن المهندس شريف إسماعيل، مستمر في منصبة رئيسًا لمجلس الوزراء.



وأضاف "عبدالمنعم"، خلال تقديمه برنامج "العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "العاصمة"، مساء السبت، أن الظروف الصحية التي مر بها المهندس شريف اسماعيل وتكليف المهندس مصطفى مدبولي، قائمًا بأعمال رئيس الوزراء، فتحت الباب للتكهنات حول بقاء إسماعيل أو رحيله.



وأضاف، أن الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان؛ دعا لجلسة طارئة لأعضاء المجلس، لمنح الثقة للحقائب الوزارية التي سيشملها التعديل الوزاري المرتقب.

