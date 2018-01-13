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"الصحة": نجحنا في تقليل ظاهرة ختان الإناث.. ونتوقع انخفاضها في 2018

السبت 13/يناير/2018 - 11:29 م
الصحة: نجحنا في تقليل ظاهرة ختان الإناث.. ونتوقع انخفاضها في 2018
الدكتورة مايسة شوقي
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أمنية فوزي
 
قالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة، إنهم يتعاملوا مع المؤسسة الدينية في الدولة لنشر الوعي، وإنه تم إضافة ممثل عن الأزهر والكنيسة للمجلس القومي للسكان والأمومة والطفولة.

وأضافت "شوقي"، خلال حوارها ببرنامج "90 دقيقة"، الذي تقدمه الإعلامية جيهان لبيب، المذاع عبر فضائية "المحور" مساء السبت، أنه يوجد توعية جيدة نجحت في تقليل ظاهرة الختان في مصر، معقبة: "ولكن لا أستطيع القول أنه لا يوجد ختان في الفترة الحالية"، متابعة أنها تتوقع انخفاض نسبة الختان في عام 2018، بعد إجراء الأبحاث والإحصائيات.

ولفتت إلى أن مهنة "الداية" لا تزال موجودة في مصر وبعض الدول حتى الآن، ولكن هناك بعض الدايات لديها ترخيص يتم إرسالها للسيدات التي تريد الولادة بالمنزل.

واستطردت: "للتواصل مع خط نجدة الطفل يرجى الاتصال على رقم 16000، للتواصل مع خط المشورة الأسرية الاتصال على 16021، للتواصل مع خط دعم أسرة الطفل المعاق الاتصال على 08008886666".
المزيد عن: وزارة الصحة ختان الإناث التوك شو أخبار مصر
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