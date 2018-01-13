ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وكيل البرلمان يكشف سبب التعديل الوزاري المرتقب

السبت 13/يناير/2018 - 11:28 م
وكيل البرلمان يكشف سبب التعديل الوزاري المرتقب
سليمان وهدان
طباعة
رقية جمال
 
أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن رئيس البرلمان دعا لجلسة طارئة لمنح الثقة للحقائب الوزارية التي سيشملها التعديل الوزاري المرتقب.

وقال "وهدان"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر عبدالمنعم، ببرنامج "العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "العاصمة"، مساء السبت، إن التعديل الوزاري سيشمل حقائب محددة، لافتًا إلى أن التعديل المتوقع سيشمل من 4 إلى 5 حقائب وزارية.

وأضاف وكيل مجلس النواب، أن التعديل المرتقب هدفه تحريك وتعديل مسار بعض الحقائب الوزارية التي لم يكن هناك رضا من جانب متلقي الخدمة عليهم.
المزيد عن: سليمان وهدان تعديل وزاري مرتقب التوك شو البرلمان اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع ارتفاع نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية القادمة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
فيتنام
-
x
10:00
-
أستراليا
سوريا
-
x
13:30
-
كوريا الجنوبية
الدوري السعودي للمحترفين
الشباب
-
x
17:05
-
الإتفاق
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ليفانتي
-
x
13:00
-
سيلتا فيجو
ديبورتيفو ألافيس
-
x
17:15
-
إشبيلية
إسبانيول
-
x
19:30
-
أتلتيك بيلباو
ريال سوسييداد
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الألماني
كولن
-
x
16:30
-
بوروسيا مونشنجلادباخ
بوروسيا دورتموند
-
x
19:00
-
فولفسبورج
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
-
x
16:00
-
تولوز
ليون
-
x
18:00
-
أنجيه
نانت
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
الدوري البرتغالي الممتاز
بوافيستا
-
x
18:00
-
بورتيمونينسي
تونديلا
-
x
18:00
-
فييرينسي
بيلينينسيش
-
x
20:00
-
ريو آفي
سبورتينج لشبونة
-
x
22:15
-
ديسبورتيفو أفيس
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
-
x
15:30
-
آرسنال
ليفربول
-
x
18:00
-
مانشستر سيتي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
بتروجيت
-
x
14:30
-
الداخلية
سموحة
-
x
17:00
-
إنبي
الزمالك
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
دوري جنوب إفريقيا
تشيبا يونايتد
-
x
15:30
-
بيدفيست ويتس
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
حسنية أكادير
-
x
14:00
-
شباب الريف الحسيمي
الكوكب المراكشي
-
x
14:00
-
الراسينغ البيضاوي
الفتح الرباطي
-
x
14:00
-
الوداد الرياضي
الرجاء الرياضي
-
x
14:00
-
أولمبيك خريبكة
أولمبيك آسفي
-
x
14:00
-
المغرب التطواني
شباب أطلس خنيفرة
-
x
14:00
-
الدفاع الحسني الجديدي
إتحاد طنجة
-
x
14:00
-
نهضة بركان
سريع وادي زم
-
x
14:00
-
الجيش الملكي
الدوري اليوناني
اتروميتوس
-
x
17:15
-
بانياتوليكوس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/14/2018 12:42:08 AM