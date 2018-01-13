وكيل البرلمان يكشف سبب التعديل الوزاري المرتقب

أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن رئيس البرلمان دعا لجلسة طارئة لمنح الثقة للحقائب الوزارية التي سيشملها التعديل الوزاري المرتقب.



وقال "وهدان"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر عبدالمنعم، ببرنامج "العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "العاصمة"، مساء السبت، إن التعديل الوزاري سيشمل حقائب محددة، لافتًا إلى أن التعديل المتوقع سيشمل من 4 إلى 5 حقائب وزارية.



وأضاف وكيل مجلس النواب، أن التعديل المرتقب هدفه تحريك وتعديل مسار بعض الحقائب الوزارية التي لم يكن هناك رضا من جانب متلقي الخدمة عليهم.

