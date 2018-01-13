منافسة شرسة في آخر مواجهة بفريق تامر على أغنية "غريبة الناس"

اختار الفنان تامر حسني، ثلاث مواهب من فريقه في برنامج المواهب The Voice KIDS لينهي بهم الحلقة الأولى من المرحلة الثانية وهي "مرحلة المواجهة" .





وجمع حسني، "جاد عز الدين، محمد الخشّاب، وخالد الفايد"، علي المسرح ليقدموا أغنية "غريبة الناس" لوائل جسار، وأدى الثلاثي الأغنية بإحساس عالي، وهدوء وثقة على المسرح، جعل الجمهور يصمت لاستماعهم وكذلك لجنة التحكيم.





واختار حسني، جاد عز الدين، لينتقل به إلى العروض المباشرة من البرنامج.